筆下風雲：馬斯克遲早割席

特朗普胡亂揮舞關稅大棒，不止國際嘩然，國內更是民怨沸騰。全美50州皆爆發大型「Hands Off」示威，「政敵」民主黨前總統奧巴馬更是「趁你病攞你命」，煽動年輕人「站出來表達不滿」，聲稱「也許會做出一些犧牲，但不應讓手中的權利睡着」。這一幕對香港人來說是否似曾相識？就看有多少年輕人被煽動走上街頭打砸搶燒，替那些高高在上、衣冠楚楚的政客賣命。

當大家可以坐定定期待「最美麗風景線」在美國上演之際，全球首富馬斯克亦發揮「聰明仔」本色，不斷鬆口為盡快跟特朗普割席做準備。繼早前透露做生意跟政府效率部的工作難以兩相兼顧，有意請辭後，他又罕有發表跟特朗普「唱反調」的言論。

他在意大利右翼執政黨「聯盟黨」的黨代會上，通過影片連線表示：「我希望美國和歐洲能夠達成比以往更緊密的夥伴關係。」還說：「關於關稅，我希望我們能朝着零關稅的方向努力，在歐洲和北美之間建立自由貿易區。」正好跟特朗普的單邊主義、孤立主義、關稅保護主義相反。

事實上，是次「Hands Off」示威，並非只針對特朗普，同時也針對馬斯克。關稅固然是導火線，但特、馬二人高調反對多元、平等和包容政策，也促使大量左翼人士走上街頭。面對群情洶湧，這位過去走到哪裏都受到簇擁的全球首富不由得不心驚。更何況，商人愛財是本性，馬斯克也不例外。面對生意急劇下滑，股價腰斬，罷買潮不斷，甚至特斯拉門市遭暴徒「裝修」，統統迫使他不得不正視問題。

無獨有偶，有傳財政部長貝森特無法忍受特朗普的關稅政策，急欲「跳船」辭職。人同此心，心同此理，馬斯克跟特朗普割席看來只是遲早問題。