強詞有理：誰承受不起

中國對美國採取連串反制措施後，特朗普在社交平台連續發文，指中國錯了、慌了、承受不起了、受到的打擊比美國嚴重得多，並以全大寫英文和多個感嘆號來助長語氣。這不正是夜行人吹口哨自我壯膽嗎？到底是誰錯了、慌了、承受不起了，明眼人都看得出。連美媒也忍不住揶揄道，唯一超級大國總統的表現竟像在罵街。

是的，相對於中國領導人始終保持淡定和沉默，特朗普不是自吹自擂，就是潑婦罵街，兩者形成鮮明對比。正如魯迅所說，辱罵和恐嚇決不是戰鬥。只有缺乏自信的人才會如此焦躁、如此歇斯底里，侵侵的狂妄，恰恰暴露內心虛怯。他本以為只要自己舉起關稅大棒，中國就會求饒，就會坐到談判桌上任其予取予攜，沒想到中國絲毫沒有談判的意思，反而第一時間採取反制措施，力度之大前所未有，令其顏面盡失，但又不願認衰，只好在自家社交平台上死撐。

特朗普最大毛病就是高估自己，低估別人。對其他國家，他也許可以予取予攜，但面對中國，這一套顯然行不通。其上一任期發動的貿易戰無法迫使中國屈服，現在又憑甚麼認為中國承受不起？不管是經濟韌性，還是發展潛力，沒有任何國家可和中國相提並論。目前美國雖然仍是全球最大消費國和進口國，但相信很快被中國取代，侵侵傻傻分不清楚，還以為自己可以號令天下，可以像收割其他國家那樣收割中國，這不是天真，而是愚蠢。

今天的中國，工業產值佔全球比重超過三成，是美國的3倍。最重要的是，中國工業不僅門類齊全，而且逐漸完成升級換代，向高端化、智能化、綠色化發展。無人機是中國的天下，電動車產業鏈和供應鏈由中國掌控，機器人市場由中國佔據主導地位，甚至人工智能領域也是中國走在世界前列。老美企圖打破國際貿易秩序，將中國排除在外，無異於癡人說夢。毫不誇張地說，世界貿易可以沒有任何國家包括美國，但絕對不能沒有中國，這不是狂妄，而是事實。

特朗普何時才能清醒？這種人也許永遠也不會清醒，也許還會做出更加瘋狂的舉動。但不要緊，中國人只要保持冷靜，見招拆招，就不怕任何挑戰。面對老美來勢洶洶，有些人難免驚慌，其實大可不必，既然風暴已經來臨，就只能勇敢面對，美國人受到的傷害比中國人更大。