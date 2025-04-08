坦言集：打擊越南

美國總統特朗普的對等關稅，憑仗美國的經濟與政治壓迫力，對一些國家來說，是沒法抵擋的。中國可對等反擊，其他國家卻不能。例如越南，與特朗普作元首通話，建議與美國相互零關稅來豁免對等關稅。越南面對的關稅是46%，於諸國來說屬最高等級，略少於中國的54%。以越南的出口，是利潤微薄的加工工業，市場集中於美國，因此是難以承受。出口加工工業的利潤率僅幾個百分點，46%的關稅使之轉薄利為大虧，怎可能維持呢？

但特朗普未必會同意對等的零關稅，主因應是越南出口的加工產品多來自中國。東南亞諸國均已成為中國內地產業轉移之地，即使轉移的不盡是中國企業，包括日本、台灣和歐美企業，出口的卻是從中國出口轉移過來。此所以，特朗普為堵截中國的轉出口，對越南、泰國等施以中國以外最高的對等關稅。若給越南零關稅，美國出口往越南的有限，中國這幾年對美國出口減少，正是轉移出口往東南亞的結果，實際中國整體對美出口反而有所增長。給越南零關稅，更會助長此趨勢，同時增強越南與其他國家相比的出口競爭力。除非美國欲以此來政治拉攏越南，但卻容易給中國暗度陳倉的機會。

越南因經濟同時依賴中國來的零部件進口，與企業投資，政治上可與美國虛與委蛇，實則仍是利益為尚，親華派當權。特朗普的團隊會否容易被越南所騙呢？越南若能與美國互相零關稅，其他各國亦會爭取，特朗普會同樣看待嗎？若如此，幾番折騰，返回原處，美國的進口結構和外貿逆差亦難改善。特朗普相信不會這樣優待越南，一是不會接納越南建議；二是接納的條件可能便是要越南對中國施加高關稅，杜絕中國借越南轉出口美國。也用越南來壓迫中國就範，屈服於美國的高關稅下。即使如此，特朗普仍然要加徵越南關稅，因為他要在關稅上爭取數千億美元的新增稅務，完成他的政治承諾。

越南的例子可能不同於歐盟，兩者同樣提出互免關稅，希望歐美成為全球最大的雙邊免稅區。特朗普答應的機會或稍大，但條件可能也是要歐盟對華徵高關稅，以此一石二鳥，既收編歐盟，也打擊中國。

特朗普的關稅政策是政治與經濟結合，兩相圖利，絲毫沒有以自由平等貿易促進世界發展的思維，只想美國獨霸。