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狂徒追債 紅油淋山頂屋苑

屋苑外牆遭淋紅油。（梁國雄攝） 屋苑外牆遭淋紅油。（梁國雄攝）
屋苑外牆遭淋紅油。（梁國雄攝）
【本報訊】前日晚上11時許，執法部門接獲港島山頂賓吉道3號屋苑保安報案，指屋苑外牆遭淋潑紅油。警員到場調查，發現屋苑門口及對開地面均沾有紅油，路上遺下兩個盛載紅油的器皿；另牆上貼有大字報，懷疑有住戶被追債。警員經初步調查，案件列「刑事毀壞」跟進，正調查事件原因。
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