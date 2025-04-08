私家車追撞 串燒3的士

【本報訊】昨晨約7時42分，長沙灣呈祥道往觀塘方向、近明愛醫院對開快線發生4車相撞意外，涉及3輛的士及一輛私家車，當中兩名的哥（35歲及53歲）分別報稱頸、腰及膝痛，決定自行求醫；另有一名49歲外籍的士男乘客表示頭痛，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。據了解，3輛的士在事發時因應交通情況收慢，惟尾隨而來的私家車懷疑收掣不及，釀成該宗事故。

將藍隧3車互撼釀3傷

大約一小時後，將軍澳將藍隧道往觀塘方向的管道慢線，一輛俗稱「田螺車」的混凝土車及一輛的士因應路況停下之際，後方另一輛的士亦疑收掣不及，引發3車串燒車禍。意外中，兩名分別姓蔡（30歲）及姓張（28歲）的哥俱告腰痛，一名姓徐（31歲）的士女乘客胸口痛，3人清醒被送往聯合醫院治理；姓黃（30歲）混凝土車男司機則無受傷。涉事車輛其後被拖走善後。受意外影響，上述管道慢線曾經封閉，交通一度繁忙。