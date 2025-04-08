涉酒駕鐵騎自炒 警員5‧26再訊

【本報訊】一名男警於去年10月駕駛電單車沿屯門元朗公路行駛期間，電單車懷疑失控翻側，男警受傷。警員其後接報到場，發現鐵騎士身有酒氣，測試後發現他血液酒精濃度懷疑超標。男警被控酒後駕駛罪，案件昨日在粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，把押後案件至5月26日，被告續准保釋。

已停職 准保禁離港 34歲被告繆益倫，控罪書上沒有報稱職業。據悉，他是一名警員，現時已被停職。辯方昨申請將案件押後，以便索取控方文件，及提供法律意見予被告。裁判官批准申請，亦批准被告繼續保釋，但要求被告把保釋金上調，由500元增加至5,000元，同時不得離港。

被告被控一項「在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車」罪。控罪指他於2024年10月11日，在新界元朗元朗公路近里程47.1（A）在道路上駕駛一輛電單車，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有97毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度。案件編號：FLCC 642/2025