涉狎學員兩女警 見習督察表證成

趁綁鞋帶掃臀部 鍊膊稱好彩有你喺度 於2023年至2024年期間，一名時任見習男督察涉嫌在元朗警署及黃竹坑香港警察學院，先後侵犯3人，包括女警。他否認兩項非禮罪及一項普通襲擊罪，案件昨日在粉嶺裁判法院續審。其中一名事主供稱，在香港警察學院大操場遭被告掃臀部，她感到被冒犯，否認事件屬誤會。另一事主則在庭上哽咽指，被告在元朗警署辦公室鍊她的膊頭約5下，令她覺得不舒服。控方舉證完畢，法庭裁決表證成立，料被告於今天會出庭自辯。

今日出庭自辯 38歲男被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。被告被控於2024年9月9日，在元朗青山公路元朗警署地庫支援組辦公室B8室外的走廊非禮Ｘ。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Ｙ。被告另面對一項普通襲擊罪，指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Ｚ。

Ｙ於昨日供稱，2023年11月某日，她在黃竹坑香港警察學院受訓，期間在大操場休息。她彎身綁鞋帶時，感到有人用手由右至左用力掃她的臀部一下。她轉頭時見到被告經過，兩個相距約一米。她感到詫異，覺得被冒犯。她當時沒有跟其他人談及此事，直至兩星期後，她才跟關係最好的兩個女學員提及。Ｙ稱，她對事件印象深刻，強調接觸臀部的是手，不是步槍，因為步槍是硬物。辯方質疑，她不清楚接觸她的是甚麼，只憑感覺相信是手；又謂事件純粹誤會。Ｙ一概否認上述說法。

Ｚ則供稱，2024年5月2日凌晨，她在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室當值。當她坐在座位時，被告上前，把雙手放到她的兩邊膊頭，大力鍊她的膊頭4下至5下，「手指好近上胸」，期間向她說「好彩有你喺度咋」。她當時沒有反應，事後要去廁所冷靜。她明言，沒預計會有類似的身體接觸，「絕對無同意」被告的行為，期間，Ｚ不禁哽咽。Ｚ接受辯方盤問時指，被告行為加上說話語氣，令她感覺不舒服。案件編號：FLCC 2440/2024