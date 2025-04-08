攜5萬支私煙 旅客囚7個月

【本報訊】一名入境男旅客因進口未完稅香煙以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，以及進口另類吸煙產品，違反《進出口條例》，於上周四（3日）在西九龍裁判法院被判處監禁7個月5天。

海關於今年2月6日在香港國際機場截查一名38歲抵港男旅客，並在他攜帶的個人行李內，檢獲約3.4萬支未完稅香煙及約1.2萬支另類吸煙產品，該名旅客隨即被捕。經調查後，海關人員亦發現該旅客曾於2024年7月10日在香港國際機場抵港，並未有認領他的個人行李，而行李內藏約1.4萬支未完稅香煙。本案因此合共檢獲約4.8萬支未完稅香煙及約1.2萬支另類吸煙產品，市值總共約23.9萬元，應課稅值總共約16.3萬元。

判刑具阻嚇作用 海關指，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。提醒根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年；而根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。