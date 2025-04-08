毒男遇路障 急掟K仔可卡因出車

【本報訊】本周日晚上9時許，西九龍總區警員於深水埗大埔道150號對開設置路障截查車輛期間，發現一輛黑色私家車突然煞停，司機將一膠袋拋出車外。警員將其截停，並拉起封鎖線調查。警員其後於路上檢回該膠袋，打開後發現內藏約90小包懷疑毒品。

紅磡截毒餐車拘兩男女 同時，涉案私家車後方的一輛的士，懷疑拍下前車棄毒品過程，警員遂截停的士查看車Cam。另外，警員召緝毒犬到場協助搜索，其後在私家車司機位旁再發現一小包懷疑毒品，警員遂以涉嫌「販運危險藥物」，將私家車姓劉（32歲）男司機拘捕，並帶署扣查。檢獲的毒品包括約38克懷疑氯胺酮及約24克懷疑可卡因，市值約4.8萬元。

另外，昨日凌晨近2時，警員於靖山街近紅磡繞道設置路障期間，發現一輛七人車形迹可疑，遂上前截查。警員在車上檢獲約16克懷疑可卡因，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕姓張（29歲）男司機與26歲女乘客，二人現正被執法部門扣留調查。

此外，新界南區警員本周日晚上約10時在荃灣柴灣角街設置路障時，發現一輛形迹可疑私家車，遂將其截停搜查。警員在該輛私家車上檢獲約10克懷疑大麻，市值約2,000元。該車姓鍾（27歲）男司機及一名姓莫（27歲）男乘客，涉嫌「管有危險藥物」被捕。