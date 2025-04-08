東呼即應：劣質司機太衰格 亂掉頭阻車出閘

【本報訊】《東呼即應》於網上發現有片段顯示，有司機在停車場閘機前，無視旁邊行車道正有車輛駛出，竟然扭軚意圖掉頭，事後更要打開車門「鬧神鬧鬼」；網友更發現同一車輛，兩個月前因阻巴士埋站而被「網上見」。

亮死火燈阻巴士埋站 據發文者指，有人在停車場閘口「上完落完人」後想走，於是出現此幕「阻你少少時間」，「麻煩要出閘位司機你跟那閘機說說」的一幕。而更引人入勝的是，原來有人兩個月前已被另一網民「擺上網」，質疑駕駛態度太另類。

片段顯示，有私家車在巴士站前，亮起死火燈話停便停，弄得後方要「埋站」的巴士只好「望空抽頭駛出」，亦有片段顯示有貨車於迴旋處逆線行。事實上，「車輛是我的，我愛怎開便怎開」的駕駛態度，在今時今日的香港比比皆是。不過，道路不是其私有的，與其捉亂過馬路也大玩「伏匿匿」，想要提高社會大眾的道路安全意識，執法部門是否應該更積極，更主動打擊駕駛態度有問題，甚至已經觸犯法例的司機呢。