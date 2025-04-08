醫健：成視在人：越南眼睛篩查 13歲女獲贈散光鏡

全球有1.12億女性面對失明問題，性別不平等問題導致發展中國家的女性，較難獲得醫治機會，造成女性患眼疾比例較高。來自越南的13歲女孩Nga是家中五姊妹的一員，她的姊姊如同當地許多女性一樣被迫早婚，Nga不想與姊姊同一命運，她十分努力讀書，希望憑自身學歷找到工作養活自己。

不幸的是，Nga近年的視力模糊，無法看清黑板上的字，只能抄寫同學的筆記學習。她從未接受過眼科檢查，亦因經濟困難令她不敢貿然求醫。奧比斯2023年開始，與越南當地醫院合作，為超過400名教師及工作人員進行眼睛篩查的培訓，以填補當地視光師人手不足的問題，同時讓老師可在學校為學生們進行簡單的視力篩查。

這些老師及相關工作人員經培訓後，為4萬名孩子提供了第一次的眼科檢查。Nga是其中一員，她被診斷患上散光，並免費獲得一副眼鏡。當她第一次戴上眼鏡，她驚嘆道：「一切都超級清晰，太厲害了！」恢復視力後，她向我們表示希望未來能成為一名幼稚園老師，繼續幫助像她一樣的人。

我們希望有更多女性像Nga一樣，獲得眼睛篩查及診治的機會，以健康的視力去追求理想。有你的支持，我們將更接近目標。

奧比斯