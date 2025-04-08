報價糾紛起底女客戶 工程負責人准保

【本報訊】個人資料私隱專員公署昨日在新界區拘捕一名61歲中國籍男子，涉嫌在未經客戶的同意下披露她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

調查顯示，被捕人士是一間工程公司的負責人，事主於2024年12月就她的一項家居檢驗及維修工程向有關工程公司查詢，及後被捕人士透過電話回覆接受事主的出價。然而，被捕人士於同日前往事主的居所視察後提高了相關報價，兩人因而發生激烈爭執，期間被捕人士拍攝了事主的容貌。

貼文披露事主照片住址 不久後，有人在一個社交媒體平台的一個公開群組及一個私人群組先後發布了兩條包含事主個人資料的貼文，並對事主作出負面的評論。被披露的個人資料包括事主的照片、完整住址，以及其同音中文姓氏。事主其後向私隱專員公署作出投訴。

私隱專員公署提醒市民，不要因為消費糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。