染新冠併發嘶哮症 5歲仔命危

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨接獲一宗兒童感染患新冠病毒的嚴重個案，涉及有長期病患、沒打齊針的5歲男童。他於新冠病毒病後併發嘶哮症，正在深切治療部留醫，情況危殆。中心指新冠在本港社區的活躍程度近來有所上升。

長期病患 未打齊針 該名男童於上周五（4日）開始出現發燒、流鼻水、咳嗽、氣促和哮鳴。上周六（5日）到將軍澳醫院急症室求醫，獲安排留院治療。同日，因病情惡化被轉送至聯合醫院兒童深切治療部。男童的呼吸道樣本經化驗後，證實染上新冠病毒，並併發嘶哮症。他目前仍然留醫。

中心初步調查顯示，男童未完成接種新冠疫苗初始劑次，於潛伏期內沒有外遊。他就讀的學校近日亦沒有出現新冠病毒病爆發的情況。他的一名家居接觸者近日有咳嗽，已經求醫。

中心總監徐樂堅表示，在過去3周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率持續上升。以污水監測為例，截至上月29日，人均新冠病毒含量為每公升約330,000拷貝，較之前截至上月中的一周每公升約85,000拷貝顯著上升。