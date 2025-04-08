廣南聯絡線主結構封頂 通車後可直達西九
【本報綜合報道】新建廣州站至廣州南站聯絡線於昨日傳來新消息，廣南聯絡線西塱隧道出口明挖段主體結構順利封頂。此主體結構收官後，盾構刀盤及配套設備已進場調試，盾構施工即將啟動。廣南聯絡線在通車後可由廣州市中心直達香港西九龍高鐵站。
據報道，西塱隧道出口明挖段全長660米，最大開挖深度達25米。該段採用明挖順作法施工，工程圍護結構形式複雜，地層敏感，基坑開挖範圍內淤泥質地層分布佔逾70%，施工難度極大。項目團隊克服了諸多技術難題，為施工提供科學依據。據內媒指，完成封頂標誌項目建設取得階段性勝利，為隧道出口段順利轉入大盾構施工奠定基礎。
全長16公里 途經廣州多區
廣南聯絡線新建正線全長約16公里，途經佛山市南海區，廣州市荔灣區、番禺區，是連接廣州站與廣州南站的重要通道，有望緩解廣州樞紐的運輸壓力，提升區域交通通行能力。廣南聯絡線通車後，廣州南站至廣州站只需15分鐘，深港、珠澳方向的高鐵列車可直達廣州站，廣州市中心將可於一小時直達香港西九龍。
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