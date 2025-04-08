廣南聯絡線主結構封頂 通車後可直達西九

【本報綜合報道】新建廣州站至廣州南站聯絡線於昨日傳來新消息，廣南聯絡線西塱隧道出口明挖段主體結構順利封頂。此主體結構收官後，盾構刀盤及配套設備已進場調試，盾構施工即將啟動。廣南聯絡線在通車後可由廣州市中心直達香港西九龍高鐵站。