保良局乙巳年主席就職 重點推動青年工作

【本報訊】服務香港147年的保良局，昨日舉行甲辰乙巳年董事會交代就職典禮，回顧甲辰年的善業及祝賀乙巳年主席李何芷韻太平紳士及新一屆董事會成員就任。過去一年，保良局在港島區營運首間社區客廳支援基層家庭、推行「正向教育」計劃並舉行發布會及為長者提供暫託住宿等，而來年則以「信實開創 希愛永傳」為主題，亦重點推動多項青年工作，包括舉辦多個學生交流考察團及開設青年才藝學院等。

保良局甲辰年主席龐董晶怡在致詞中報告屆內各項重大計劃進度，包括在港島區營運首間社區客廳以支援基層家庭；推行「正向教育」計劃並舉行發布會；推廣「閒‧度假」服務，為長者提供暫託住宿，以紓緩照顧者的壓力等問題。此外，為慶祝祖國成立75周年，保良局亦在屆內舉辦連串慶祝活動，與民同樂，並藉此推廣保良局服務。

至於保良局乙巳年主席李何芷韻就感謝前賢的支持，以及龐董晶怡主席在過去一年帶領保良局幫助弱勢社群，承諾會繼續竭盡全力，延續保良百年善業。未來一年，保良局將會重點推動青年工作，包括與清華大學合作推出「保良局內地升學直通車計劃」、舉辦多個學生交流考察團、開設青年才藝學院等。

設幼兒中心照顧者支援單位 此外，保良局亦會積極推動國民教育，傳承中華文化，其中包括繼續推行「心繫家國」活動等。而保良局一直緊貼社會轉變而開拓創新服務，今年將於觀塘開設全新留宿幼兒中心，並在青衣推出為「輕老族」而設的喜悅薈服務點，以及在荔景邨設立專屬照顧者支援單位，以適切回應社會上的不同需求。