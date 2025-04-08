電子報利得稅 議員指90%中小企欠積極

【本報訊】稅務局擬於2030年強制利得稅電子報稅，本報昨獨家報道法團和合夥業務以使用電子報稅表申報利得稅的數目，在過去3個財政年度只增加2,300張，上年度截至2月底收到5,500張，僅佔總數1.1%。會計界議員黃俊碩指90%中小企業對電子報稅不積極，政府在強制實施電子報利得稅時，應對中小企提供更大的誘因。

推數碼企業身份測試 黃俊碩指現時稅務局正與業界就「數碼企業身份」進行測試，這個數碼企業身份就是日後進行利得稅電子報稅最重要一環，而現時距離2030年還只有5年多的時間，確實是有一些挑戰。

他指特別是超過90%的中小企業，對於投入使用這方面的新技術並不積極，所以政府未來在正式推出有關新系統時，應該要對中小企提供更大的誘因，例如愈早參與可以減免更多數碼企業身份的服務費用，或者可以延遲電子報稅表的報稅及繳稅期限等等，相信能有正面刺激作用。

財經事務及庫務局回覆議員就特別財會的提問，交代使用電子報稅表申報利得稅及個人薪俸稅的進展，由2022/23截至2024/25年2月底，法團和合夥業務以使用電子報稅表申報利得稅的數字分別是3,200、3,300及5,500張，上年度仍然使用紙本報稅有48.71萬張，佔98.9%。

在個人報稅方面，當局指出過去3個財政年度截至今年2月底，使用電子報稅表的數字由86.66萬張升至107.84萬張，佔總數39.9%，上年度截至2月底有162.31萬張，即60.1%仍然使用紙本形式。