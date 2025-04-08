水泥廠拆卸工程 爭取6月內完成

本報發揮第四權功能 油塘居民免食塵 《東方日報》發揮第四權功能，令擾攘4年的油塘水泥廠逼區內居民食塵的問題終得到解決。水泥廠本月停止生產水泥，昨日開始進行拆卸工程。有關注事件的議員表示，水泥廠公司獲批准拆卸，引述指該公司爭取6月內解決事件，而有關水泥廠昨承認共28項違反《空氣污染管制條例》控罪，被判處罰款共21.2萬元。

議員鄧家彪早前引述水泥廠負責人表示，水泥廠在本月1日停止運作，並在昨日進行圍封，拆卸廠內裝置。本報記者昨晨到水泥廠視察，未見廠房被圍封，但見到不少已拆卸的裝置從廠內運走。

移走運載水泥船隻 鄧家彪昨回覆本報查詢，亦引述水泥廠的營運公司本月1日已停止生產水泥，現時運載水泥的船隻亦已運走。他指該公司曾向他展示屋宇署批准拆卸的書信，該公司會開始進行相關工程，但現時未確定是拆卸整個建築物，還是部分拆卸。他表示，現時已知水泥廠的工業裝備組件已拆除，承建商亦會開始拆除建築物組件，並以船隻運載移走，該公司亦表明爭取6月內解決事件。

對於本報記者昨晨到場未見廠房被圍封，亦沒政府人員視察。鄧家彪指準確來說，工程不屬「圍封」而是「圍板」，而今早他曾與該公司聯絡，該公司不期望以政府封閉令的形式處理。在法規層面方面，他說即使水泥廠「無牌」，但只要沒有進行生產，亦不會觸發政府發出封閉令。他認為該公司亦只是做生意，亦期望盡快清空該處，未來用作其他合法用途。

認28罪罰款逾21萬 油塘的水泥廠名為中國混凝土有限公司，昨承認共28項控罪，被判罰款共21.2萬元。兩間分別位於油塘東源街20號及22號的混凝土廠，未持有指明工序牌照違規進行水泥工程及未有遵從空氣污染消減通知，違反《空氣污染管制條例》。環保署發言人強調，一直嚴肅跟進兩間混凝土廠的違規運作，至今向廠方發出共39張傳票提出刑事檢控，當中30項控罪已被成功定罪，餘下的9宗違規個案仍在處理中。署方指一直有監察情況，相信上述兩間混凝土廠將停止運作。

《東方日報》早於2021年已揭發油塘水泥廠整日有「田螺車」出入，產生大量廢氣及灰塵，區內10萬居民被迫食塵，對健康構成重大威脅。繼上月下旬立法會通過新修訂的《空氣污染管制條例》，賦權環保署署長有權「加辣」，以發出封閉通知的形式去封閉工廠後，政府上月底把條例刊憲，將於本月11日生效。鄧在修例通過後曾引述廠東的訊息，指水泥廠於本月1日停止運作，本月7日進行圍封繼而展開清拆，困擾油塘居民多年的水泥廠問題終告一段落。