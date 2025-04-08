東華三院甲辰年及乙巳年董事局交代就職典禮 何猷啟榮膺新屆主席 「啟迪大猷 善行萬里」

東華三院服務香港155年，一直與時並進，配合社會的轉變和市民的需求，持續優化各項服務。在剛舉行的甲辰年及乙巳年董事局交代就職典禮上，民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士親臨主禮並為新一任董事局監誓。

隨着甲辰年董事局主席鄧明慧把極具意義的契據及印信交到乙巳年董事局主席何猷啟手上，標誌着新任董事局正式獲授掌管東華三院善業的重任。乙巳年董事局主席何猷啟發表就職演詞時表示，董事局未來1年將以「啟迪大猷 善行萬里」為管治理念，利用創新思維積極推展多元服務。同時，他又誠邀市民一同參與東華三院成立155周年院慶活動，凝聚社會各界的愛心與善心，支持該院持續發展。

展望來年的工作重點，何猷啟主席介紹了醫療、教育及社會服務等多個範疇，現時該院服務單位已增加至392個，來年連同醫院服務的經常性開支將增至約133億元。

擴展醫療服務 惠及市民大眾 醫療方面，廣華醫院第二期重建計劃有望於2029年年底完成；東華醫院內各中醫服務單位的擴建及翻新工作也在如期推進。該院將為各間醫院添置先進的醫療儀器，以提升醫療及運作效能；又會更換2輛中醫流動診所，以及添置1輛全新的中醫流動診所；亦會繼續支持不同的病人助醫計劃或資助計劃。該院去年更獲批營運中西區地區康健中心及3間地區康健網絡「樂妍站」，將於今年年中開始分階段投入營運。

全人教育發展 拓展學生視野 教育方面，何猷啟主席表示，東華三院會於將軍澳86區籌劃3個校舍重置計劃；目前九龍塘聯福道2所全新特殊學校校舍亦期望於2026年9月投入運作，以回應社會對特殊教育學額的需求。該院又計劃出版「東華三院德育拓展課程」專刊，總結多年來推行德育課程的教學經驗與成果。此外，今年的學生大使將遠赴德國，進行參訪活動及文化交流。

專上教育方面，東華學院於本學年開辦香港首個自資醫療影像學（榮譽）理學士課程，隨即被納入下個學年的「指定專業／界別課程資助計劃」內，讓學院提供的資助學位增加至1,145個，充分顯示政府對學院課程質素的肯定。東華學院現正循政府《成立私立大學的路線圖》申請升格大學，期望今年內完成相關評審程序，屆時會向行政長官會同行政會議提交申請授予大學及應用科學大學名銜。

多元社會服務 照顧各方需要 社會服務是東華三院的服務重點之一。何猷啟主席指出，該院將會推進多個大型建設項目，其中位於大口環道的賽馬會護理安老院重建計劃，會將原有的安老院舍改建為一所綜合服務大樓，提供逾800個安老及復康服務名額；小欖峻庭的營運亦進入第二階段，預期可全面提供400個住宿服務名額及400個日間訓練名額。

早前該院成功投得香港房屋協會位於粉嶺混合式房屋項目中的安老院舍營運合約，提供56個自負盈虧宿位，並會為當區「長者安居樂」200多伙住戶提供24小時緊急支援服務。

何猷啟主席補充，東華三院一直積極支持青年發展，其中共創明「Teen」校友會，今年將會迎來第二屆共4,000名校友，該院會繼續舉辦各類型活動，以助他們擴闊視野；此外，東蒲亦會推出「最後衝刺！全方位備考DSE支援計劃」，向居於不適切住所的學生提供學習和生活上的全面支援。

該院有份參與營運的元朗攸壆路簡約公屋，已迎來第一批入伙住戶；與此同時，由房屋局資助、該院興建及營運的第三個過渡性房屋項目——元朗的「流浮‧東寓」，預計於今年年中竣工，提供約1,233個單位，協力解決香港居住問題。

優化公共服務 傳承歷史文化 何猷啟主席續指，東華三院將與湖南長沙民政職業技術學院殯儀學院簽訂協議，讓前線員工接受專業培訓。早前董事局已撥款支持於東華義莊設立多媒體展示室，介紹義莊服務和原籍安葬的歷史。東華本身擁有豐厚的文化資產，今年是東華三院文物館成立55周年，該院計劃舉辦名伶阮兆輝南音音樂會作為慶祝活動，又會與江門中國僑都華僑華人博物館合辦展覽，闡述東華三院與五邑地區的百年情誼及各項慈善交流。