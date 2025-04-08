孿生兄弟涉刑毀飲品店脫罪 高院發還原審重新考慮

【本報訊】飲品店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，於2020年5月13日遭黑衣人大肆破壞。其中一對孿生兄弟被指涉案，經審訊後裁判官以兩人身份難以辨認為由，裁定兩人刑毀及拒捕罪罪名不成立。律政司不服裁決提上訴，高院法官陳仲衡昨日頒判詞，認為原審裁判官判決有悖常理，裁定律政司上訴得直，將案件交還予原審裁判官重新考慮。

上訴方為律政司，兩名答辯人是戴嘉正和戴嘉平，現年20歲，報稱學生。原審裁判官認為，雖然控方證據反映兩名答辯人在現場，及或在涉案廣場內，相關閉路電視亦可最終追蹤兩人至其住所，兩人行為實屬非常可疑，但控方未能就兩人的身份辨認，舉證至到毫無合理疑點，裁定兩人罪脫。

指裁判官判決有悖常理

高院法官昨頒判詞指，閉路電視片段中控方所指的戴嘉正穿着的衣服，具有明顯可供分辨的特徵，裁判官明顯忽略了環境證據的累積效應，或未有給予理應給予的比重。法庭理應裁定他準確被辨認。就着戴嘉平方面，法官同意上訴人陳詞所指，以本案控方提出的證據，辨認出戴嘉平是搗毀「喜茶」的黑衣人之一，是多項證據累積效應下的唯一合理結論。裁判官裁定兩人罪名不成立是有悖常理的結論及裁斷。而較理想的後續處理方法，是把法官的意見交予原審裁判官考慮，由裁判官按高院的意見進一步處理本案。案件編號：HCMA 262/2024