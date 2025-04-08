范國威 毛孟靜 郭家麒 譚文豪初選案服刑 傳4‧29出獄

【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士被控串謀顛覆國家政權，45人被定罪，當中范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪各判囚4年兩個月。本報接獲消息人士指，上述4人將會於本月29日分別在石壁監獄、羅湖懲教所及赤柱監獄出獄。

各人判囚4年2個月

涉案47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中31名被告認罪被判囚，而范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪自2021年已被扣押，個別申請保釋被拒。因此即使在《基本法》23條下不獲懲教署減刑三分之一，4人最早仍可在本月獲釋。