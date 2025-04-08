要聞港聞

范國威 毛孟靜 郭家麒 譚文豪初選案服刑 傳4‧29出獄

范國威 范國威
范國威
【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士被控串謀顛覆國家政權，45人被定罪，當中范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪各判囚4年兩個月。本報接獲消息人士指，上述4人將會於本月29日分別在石壁監獄、羅湖懲教所及赤柱監獄出獄。
各人判囚4年2個月
涉案47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中31名被告認罪被判囚，而范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪自2021年已被扣押，個別申請保釋被拒。因此即使在《基本法》23條下不獲懲教署減刑三分之一，4人最早仍可在本月獲釋。
據悉，4人將於本月29日將可重獲自由，其中毛孟靜正在羅湖懲教所服刑；范國威在石壁監獄服刑；郭家麒及譚文豪則在赤柱監獄服刑。
毛孟靜毛孟靜
毛孟靜
郭家麒郭家麒
郭家麒
譚文豪譚文豪
譚文豪
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者