覆核案 假難民高佔9成半 積壓8000宗缺法官

將短暫委任10人 議員質疑僅「收支平衡」 假難民濫用司法覆核留港作奸犯科，是本港治安毒瘤。去年逾2,500宗司法覆核個案，95%是假難民，司法機構預料未來委任10名法律界私人執業人士為暫委法官後，每年能處理超過2,000宗案件。有議員質疑措施只是「收支平衡」，個案會一直積壓，亦未必長期有足夠法官，建議設專門法庭處理。司法機構解釋，暫委法官本身是執業人士，要有靈活度、不定時。另有議員認為司法機構削減10個懸空職位同時開設10個常額職位，很像「玩文字遊戲」。

司法機構昨在特別財委會上指除會委任更多退休法官擔任暫委法官，亦有計劃委任10名法律界私人執業人士為暫委法官，預料精簡程序後每年能處理超過2,000宗案件。議員黎棟國質疑現時即使委任10名法律界人士處理假難民，也只是「收支平衡」，會一直有8,000多宗個案積壓。他又關注何謂「短期任命」暫委法官，質疑是「總言之就請咗10個，可能任何時間你都係得1個、2個，或者係3個」。

梁則回應指暫委法官本身是執業人士，要有靈活度、不定時，「來到一個月就一個月，來到2、3個禮拜就2、3個禮拜」，又強調10人只是初步物色到的人數，會繼續招聘人手。

促設專門法庭處理 議員簡慧敏關注2024年有2,549宗司法覆核申請，2,418宗、95%是假難民，只有32宗、1.3%獲許可，認為當局同時應設專門法庭，關注當局如何看待，以及優化方案所需的公帑。梁悅賢回應指現時有加派暫委法官處理假難民，但是高院有更重要的案件處理，只能兼職處理假難民。

在聘請法律界人士的計劃，梁指相關人士是100%專責處理假難民，同時司法機構有使用電子化模式，讓過程更靈活、加快流程，預計10名暫委法官的財政支援約為400萬元，其他支援、服務使用高院人手，模式類似專責法庭同時排除覓地建法院。

削職位「玩文字遊戲」 外界一直批評律政司外判法律服務費用高昂，過去5個年度外判費用高達約12億元，而單是2023/24年度則有近兩億元，較2022/23年度增加5%。議員梁美芬關注律政司能否減少外判，培養更多內部人才，舉例國安案件不宜時常外判，直言減少數個外判案件能節省上千萬元金錢。律政司稱，需要不同資歷人士處理不同案件，又舉例假如某段時間有較多、較長案件，內部調配資源人手有實在難度。律政司又稱，與外間合作可能為案件帶來更好結果，同時能培訓內部律師，並非人手不足。

法律界議員林新強關注當局以500萬元外判法律草擬科的實際工作，以及司法機構來年削減11個有時限職位後，如何安排相關人士。他又指司法機構削減10個懸空職位同時開設10個常額職位，很像「玩文字遊戲」。律政司指現時以合約方式續聘剛退休員工，亦暫時可滿足現時需求。梁悅賢則指削減的11個有時限職位用作非長期工作，相關的公務員會否重新安排，她又舉例「辦公室助理」、「打字督導員」等職位不用長期保存，但「加強立法工作處理ICMS（綜合法院案件管理系統）」是衍生的新工作。