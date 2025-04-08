千億財赤 特首辦謀開3職位 功能重複 被質疑非「共度時艱」

【本報訊】面對近千億元龐大財赤，政府要節流，本屆政府任期內需削減一萬個公務員編制，但公務員仍只凍薪、不減薪。當局早前書面回覆議員指特首辦將會增加3個人手編制，其中兩個為有時限新聞主任職位，有議員質疑做法不符「共度時艱」，亦有議員關注現時行政長官的新聞主任及政府新聞處重複性高。另有議員疑林鄭月娥的前特首辦公室將來的選址「奇怪」，恐裝修費「倒落海」。

議員狄志遠昨在特別財委會質疑現屆特首辦打算增加3個職位，是否符合財金官員「共度時艱」的說法，又指部門和非政府組織的工作量亦有增加，類似說法難說服市民。他又指3個職位當中有兩個是有時限職位，而現時有時限職位常常「續期再續期」，關注是否有確切時間。

另一議員嚴剛亦關注市場上有相似資歷的新聞主任甚少有如此薪酬，關注政府會否檢討其水平，以及使用人工智能的目標，而議員馬逢國則認為當行政長官的新聞主任發出採訪通知，政府新聞處又會派員跟進，認為兩者重複性高。

行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘回應時表示，兩個時限職位分別會協助「統籌整體行政長官工作及新媒體」及「傳統媒體及寫講稿等工作」，職位時限會以3年為基準，而考慮使用人工智能要考慮機密性。

對於被指工作與政府新聞處重複，他表示假如新聞處派員出席相關活動，特首辦或精簡人手不出席，但兩者要互相配合。

遷前特首辦選址「奇怪」 恐嘥裝修費 在前特首辦公室方面，政府早前指林鄭月娥的前特首辦將遷往灣仔入境處大樓，搬遷及裝修費為280萬元，議員田北辰質疑選址「奇怪」，關注政府為何選擇灣仔將於2028年重建的政府物業，或令280萬元公帑「倒落海」。他又建議把為前特首終身提供辦公室的做法，改為在堅尼地道的前特首辦為前3任特首服務。

行政署長伍江美妮回應稱，選址要符合會見人士及保安等要求，灣仔入境大樓是暫時合適的地方。至於能否檢討為前3任特首服務，她指現時沒計劃削減支援。