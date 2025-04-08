甲亢哥快閃遊港直播 完勝政府老土宣傳片

【本報訊】不少議員曾經公開批評政府的宣傳策略及手法過時，運作模式追不上時代，需要改革。近日知名網紅Speed（IShowSpeed，亦稱甲亢哥）以10小時旋風式走遍香港特色的角落進行直播，吸引大批目光，有議員直指政府「與其花錢拍啲過時兼老土嘅宣傳片，不如『放養』國際網紅嚟開直播仲好過啦！」

千萬人收看 極具「軟性外交」效果 議員何敬康昨在社交平台貼文，指Speed的香港之旅引發熱烈討論，對方不但做了近10個小時的直播，較在內地的直播時間更長，全球更有超過1,000萬觀眾收看，是整個內地和香港之旅直播最高收視的地區，他認為這次Speed的香港之行，成為本港對外宣傳的一次意外但是極具效果的「軟性外交」。

為何Speed的直播能夠成功？何表示，主要是Speed夠真及有活力的內容。何指Speed去了香港多個極具特色的場景，例如去「打小人」、街場鬥波、廟街等，這些畫面是有別於官方宣傳片中的制式，反而以網紅的第一視角，令觀眾感受到香港的多元與活力，尤其「打小人」等香港地道文化，更加令國際網友驚嘆香港傳統與現代的交融，同時亦令全世界知道香港有好多人是可以操流利英語，凸顯國際城市的風範。

何認為今次直播的影響力是不能低估，Speed在香港直播的總觀看人數突破千萬，遠超過所有官方推廣活動的收視率，證明網紅效應可以突破傳統傳播的局限；另外Speed真性情的互動，例如試講廣東話、與市民即興打波，亦塑造了香港的親和形象，抵銷不少過往國際媒體對香港一貫刻板的描述。

至於有何啟示？何指當1,000萬觀眾的眼球跟住Speed的鏡頭走遍香港角落，啟示已很明顯，「與其花錢拍啲過時兼老土嘅宣傳片，不如『放養』國際網紅嚟開直播仲好過啦！」何更建議下次不如考慮叫Speed去搶包山，或者深夜直播搭電車唱番句「沿途望出車外」，保證這些香港故事更加吸睛。