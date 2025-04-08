無牌賓館酒店投訴升勢不停 定罪增近6成

多年未遏歪風 3載錄2607宗 隨着香港復常，旅客急速增長，酒店業的入住亦隨之增加，但無牌酒店或賓館的投訴亦有所上升。政府提供的數據顯示，在過去3年牌照事務處收到涉及無牌酒店或賓館的投訴共2,607宗，單是上年有1,281宗，較前年上升197宗，增幅18%，而檢控數字亦增加45.8%至175宗，而定罪則有143宗，比率較前年增逾57%。

民政及青年事務局回覆議員就特別財委會的提問，重申在港經營賓館受《旅館業條例》（第349章）（《條例》）規管。《條例》旨在確保擬用作賓館的處所適合作此用途，包括在樓宇及消防安全方面合乎標準等。民政事務總署轄下牌照事務處（牌照處）負責執行《條例》，處理賓館牌照的簽發及執法工作。

當局交代由2022年至2024年、即過去3年牌照處收到涉及無牌酒店或賓館的投訴、巡查、檢控和定罪的數字，投訴個案分別是242、1,084及1,281，合計2,607宗；檢控數目則分別是42、120及175，總計337宗，去年檢控數目較前年增加55宗，增幅45.8%。至於定罪數目分別為25、91及143，合計為259宗，而去年的數目增52宗，增幅逾57%。當局指經營無牌酒店或賓館被處罰款的金額由1,000元至3萬元不等。

至於牌照處以喬裝顧客搜集證據（俗稱「放蛇」）的相關數字，當局指不宜公開，以免影響未來的調查和執法工作。

增旅遊熱點宣傳 載App查閱 被問及新一年度如何向旅客宣傳光顧持牌酒店及賓館的重要性，當局指民政事務總署會在旅遊旺季，如內地10‧1及春節假期期間，於各旅遊熱點投放廣告，亦會在賓館林立的地方投放戶外廣告。當局又指持牌酒店及賓館的名單並已上載於牌照處網頁及「香港持牌旅館」流動手機應用程式（App），方便旅客查閱最新的持牌酒店或賓館資料、牌照號碼及地址。另外，牌照處規定所有持牌賓館須在賓館的入口及每間客房的房門，貼上持牌賓館標誌，方便旅客識別所入住的賓館是否已根據《條例》取得牌照。

牌照處亦於境外互聯網搜尋器作出宣傳，讓旅客在計劃旅程時，能夠接觸到持牌酒店及賓館的資訊。牌照處會不時檢視及靈活地調整執法及宣傳策略，繼續全力打擊和取締無牌酒店及賓館。