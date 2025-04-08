中港10大富豪身家 單日蒸發2340億

【本報訊】港股昨日復市後暴瀉，中港富豪身家即時「大出血」，本報參考《福布斯》等外媒編纂的全球實時富豪榜，內地和香港最富有10人的身家估計單日蒸發超過300億美元（約2,340億港元）！

小米雷軍最傷 縮577億 這批富豪當中，財富蒸發最多的是小米始創人雷軍。小米集團股價今年隨着電動車業務而暴漲，跌市中自然淪為提款機，該股昨日暴瀉20.58%，雷的身家估計蒸發74億美元（約577.2億港元）。

車用電池霸主寧德時代、新能源車龍頭比亞迪，股價昨亦分別瀉11.46%及15.9%，拖累寧德始創人曾毓群和比亞迪始創人王傳福的身家，據估算昨日分別蒸發合共499.2億港元。

DeepSeek所展現的中國人工智能（AI）技術實力，令資金湧進中資科網股，如今同樣成為拋售對象，騰訊、阿里及網易昨日亦分別暴瀉12.53%、17.97%及17.91%；始創人馬化騰、馬雲及丁磊，財富蒸發折合共758.94億港元。

本港方面，因長和系股價跌幅相對輕微，始創人李嘉誠的財富僅蒸發8.9億美元（約69.42億港元）。

中港富豪財富昨日大蒸發一覽