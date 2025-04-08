考慮暫緩關稅90天 美斥假新聞
【本報綜合報道】有美媒周一引述白宮國家經濟委員會主任哈西特報道，美國總統特朗普正在考慮對部分國家暫停90天的關稅，但中國除外。惟白宮發言人萊維特隨後澄清，所有關於暫停90天關稅的報道都是假新聞。
華府指逾50國家已聯繫白宮
報道指，有關特朗普考慮對部分國家暫停90天關稅，是由哈西特周一的訪問所引發，而哈西特原話是「總統會做出他要做的決定」。另外，哈西特在周一訪問中表示，超過50個國家正在就關稅進行談判；是時候適度緩和關稅措施。他亦試圖淡化外界對特朗普關稅措施的擔憂，稱對方整個周末都在與世界各國領導人會談，並將聽取有關重大交易的建議；又指如果貿易夥伴提出有利於美國製造業和美國農民的真正偉大的交易，相信特朗普會聽的。
較早前，哈西特周日接受美國廣播公司節目訪問時，否認特朗普以關稅作為策略打擊金融市場迫使聯邦儲備局降息。他表示，不會對聯儲局作出政治脅迫。有別於其他經濟學家的看法，哈西特預計消費者不會受到太大打擊，因為出口商可能會降價。
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