考慮暫緩關稅90天 美斥假新聞

華府指逾50國家已聯繫白宮

報道指，有關特朗普考慮對部分國家暫停90天關稅，是由哈西特周一的訪問所引發，而哈西特原話是「總統會做出他要做的決定」。另外，哈西特在周一訪問中表示，超過50個國家正在就關稅進行談判；是時候適度緩和關稅措施。他亦試圖淡化外界對特朗普關稅措施的擔憂，稱對方整個周末都在與世界各國領導人會談，並將聽取有關重大交易的建議；又指如果貿易夥伴提出有利於美國製造業和美國農民的真正偉大的交易，相信特朗普會聽的。