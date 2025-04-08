歐盟27國會議商策略 4‧15對美貨徵關稅反制

【本報綜合報道】歐盟27個成員國的貿易部長周一在盧森堡開會，商討協調應對美國對等關稅的方案，是華府公布新關稅措施以來，歐盟召開的首場全體政治會議。歐盟委員會副主席謝夫喬維奇宣布，歐盟將從4月15日開始對美國進口商品徵收第一批關稅，從5月15日開始徵收第二批關稅。

「隨時準備與美談判」 謝夫喬維奇表示，歐盟對美國徵收關稅，以回應美國總統特朗普決定對鋼鐵、鋁和汽車徵收關稅，並對其他商品徵收20%的統一關稅。此外，歐盟將成立一個進口監督工作組，以監測美國關稅可能導致的商品轉移。歐盟委員會主席萊恩說表示，儘管歐盟反制，但仍然隨時準備與美國談判。

有分析指，歐盟反制意味其加入中國和加拿大的行列，對美國徵收報復關稅，讓人擔心這將加劇全球貿易戰，令全球經濟陷入衰退。