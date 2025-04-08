向無人島徵稅 美商務部長：防他國規避

【本報綜合報道】美國商務部長盧特尼克周日重申，美國的「個人化對等關稅」措施將於周三如期生效。他又否認稅率是由人工智能（AI）生成，華府對無人島徵稅是要堵塞貿易漏洞，防止其他國家利用豁免地區轉運貨物到美國，規避關稅。

強調重置全球貿易 護美產業 盧特尼克指，總統特朗普已宣布對等關稅，即將生效，這不是開玩笑，華府不會押後生效，至少會維持數天至數周。他強調，特朗普要重置全球貿易，所有地方都有貿易順差，而美國是逆差。

華府對完全無人居住的澳洲外部領地赫德島和麥克唐納群島等島嶼徵對等關稅，被質疑為何這些地方都被徵10%基準關稅、是否AI生成的。盧特尼克稱不是AI生成，這樣做的目的是不讓任何地方排除在外，即使排除看似無關的地區，也可能造成貿易套利，即面臨關稅地區生產的商品可以通過豁免地區轉運，避開關稅。盧特尼克以中國於2018年首度被徵懲罰性關稅的反應為例，出口商透過其他國家向美國開立發票以規避限制，特朗普知道並厭倦了這個模式，他會解決問題。

盧特尼克補充，更廣泛的目標是保護美國產業並減少美國貿易逆差，這是國家安全問題，美國需要製造藥品、半導體、船舶、鋼鐵和鋁，需要在美國真正建立美國的偉大。