特朗普：7.8萬億逆差未清 與華協議拒達成

北京斥以對等為名 實施霸凌行徑 美國向全球徵收對等關稅措施於周三生效。美國總統特朗普周日表示，他想解決美國與中國、歐盟和其他地區的貿易逆差問題，美國對中國錄得上萬億美元逆差，在解決此問題前，他不會與中國達成協議。他昨日又在社交平台貼文稱，中國是最大的關稅濫用者，批評北京提高關稅作為報復。中國外交部發言人林劍周一回應關稅戰，對於中美在甚麼條件下會就關稅問題談判，他強調施壓和威脅不是與中方打交道的正確方式，中方將堅定維護自身正當權益。

特朗普周日在專機空軍一號上向記者指出，美國與中國的貿易逆差高達一萬億美元（約7.8萬億港元），美方必須解決這個問題，「我們每年與中國損失數千億美元。除非我們解決這個問題，否則我不會達成協議」。他直言美國的貿易逆差是不可持續的，不能在貿易上損失1.9萬億美元（約14.82萬億港元），同時還要向北約投入大量資金保護歐洲國家。他說：「美國用軍隊保護它們，卻在貿易上虧損。整個事情太瘋狂了，我就是靠這個當選的。」

被問及是否設定了市場下跌幅度的閥值時，特朗普直指記者的問題「太愚蠢」，他不希望任何市場下跌，「但有時必須吃藥解決問題，我無法告訴你市場會發生甚麼，但我們的國家要強大得多」。他透露已經與許多歐洲、亞洲和世界各地的人交談，他們迫切希望達成協議。他還說已與4至5名科技界領袖對話，「他們稱我們不怪你」。對於歐洲，特朗普指歐洲從美國賺了一大筆錢，對美國非常惡劣，他們想談判，但除非每年付給美國一大筆錢，否則談判就沒戲了。

美徵關稅 TikTok出售陷僵局 另外，特朗普表示，中國反對美國新關稅，導致出售TikTok並使其繼續在美國營運的交易陷入僵局。他指出，TikTok的交易差不多了，還沒成交，但相當接近；又指如他稍微下調關稅，中方就會在15分鐘內批准協議，這顯示了關稅的力量。同日，特朗普在自家社交平台Truth Social發文指美國與中國、歐盟及其他許多國家存在巨大貿易赤字，解決的唯一方法就是徵收關稅，已初見成效。他指摘前總統拜登任由其他國家對美貿易順差增長，必須迅速扭轉局面，終有一天民眾會意識到關稅對美國是美好的事。

在北京，林劍批評美國以「對等」為名，行霸權之實，犧牲各國的正當利益，服務一己之私，將「美國優先」凌駕於國際規則之上，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。他指摘，美國濫施關稅無異於剝奪各國，特別是全球南方國家的發展權利，恐進一步拉大各國的貧富差距，欠發達國家將遭受更大衝擊。

華外交部促堅持真正多邊主義 林劍認為，美方實施差別化的稅率，違反了世貿組織非歧視原則，嚴重衝擊世界經濟復甦進程，必遭國際社會普遍反對，各國應秉持共商共建共享原則，堅持真正的多邊主義。關於涉及到TikTok的問題，林劍指中方此前已多次闡明了原則立場。中方將依據中國的法律法規處理相關問題，美方應為中國企業在美經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。本報綜合報道