政府稱港匯強勁 反制措施無影

【本報訊】全球股市大跌，有財金官員昨日會見傳媒，表示因應美國上周宣布新關稅措施，令全球經濟受影響，批評美國當局霸凌無理，是「以對等為名、行霸權為實」，對全球市場造成影響。不過，他指港匯仍非常強勁，未有發現任何對香港市場造成系統性不正常的行為，港元在聯繫匯率下仍然穩定，港府及港交所會繼續監察市場，香港作為自由港不會有反制措施。

證監會：交投暢旺 無唔正常 因應美國新關稅措施影響全球，美股三大指數大跌，市值蒸發數萬億美元。本港股市在昨日亦一併反映，跌了逾3,000點，全日成交6,208.9億元。財金官員表示，雖然美國新關稅措施及各國的反制措施，會對環球經濟造成波動，呼籲市民做好風險管理，港府會繼續為本港企業提供支援，金管局會積極調解銀行為企業做周轉。

就股市問題，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，美國宣布稅率比預期高，加深全球經濟不穩定性，美股帶頭下滑香港亦無例外，雖然香港股市跌，但交投仍然暢旺，形容「無咩唔正常嘅情況」。財金官員補充指，中國的基本經濟面是穩中向好，內地經濟能平穩發展，為本港未來經濟發展提供依靠，香港仍然會保持自由港的優勢。

面對股市下調，財金官員指推動香港經濟發展的引擎有多個，包括金融、貿易，並會培育生產業，在資金周轉、轉型方面也會協助企業，同時港府會多外訪，「開多啲市場做多啲生意」，並透過升級轉型去協助企業。