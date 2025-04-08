股災拖累樓市交投 二手盤劈價求售

【本報訊】股災下業主即時腳軟，元朗及馬鞍山二手樓即錄劈價，其中元朗個別放盤減幅高逾10%；有代理行更修訂全年樓價走勢預測，由原先看升約5%，最新預計上落波幅約3%。

減幅達5% 代理看淡 元朗昨日出現至少3宗減價個案。中原王勤學表示，區內尚悅11座高層單位，實用面積約660方呎，原先叫價680萬元，劈至610萬元放售，他估計該區4月交投會減少。

世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山業主昨亦減價約2%至5%，其中嘉華星濤灣2座低層放盤，昨即減30萬元，最新放盤價638萬元，減幅約4.5%。美聯鍾家豪亦指，荃灣愉景新城亦錄得兩宗減價，4座高層一個實用面積約590方呎放盤，降價38萬元，叫價690萬元。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，雖然3月住宅成交回升至5,300伙以上，但樓市仍受制於最近環球貿易和經濟局勢不穩，料整體成交量與去年相若，惟樓價年內在正負波幅浮動。

另有消息稱，深井碧堤半島低層單位以低市價放盤，昨即時再減12萬元，以768萬元沽，呎價約9,505元，較5年前樓下一層單位低逾25%。