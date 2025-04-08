關稅血洗全球股市

全球股市下挫

狂瀉3021點重挫恒指 亞太哀鴻跌勢難止 中國上周五（4日）對美國進口商品對等地加徵關稅後，市場憂慮美國會否把中國貨關稅進一步提高，打擊本已脆弱的經濟。全球股市昨日上演「黑色星期一」大股災！其中，港股在破紀錄的成交金額和沽空金額下，史無前例地單日暴瀉超過3,000點，從3月才創下的今年高位累瀉20.28%，技術上陷入熊市，並且把今年升幅全數抹去。美國對等關稅措施宣布以來，單是兩岸三地股市，已有近16萬億元的財富被捲走！

兩岸三地股市捲走近16萬億 美國總統特朗普在本港時間上周四凌晨宣布對多個貿易夥伴加徵對等關稅，全球主要股市上周五繼續崩盤，但香港和內地股市假期休市，壓力遂於昨日復市後一併爆發，恒生指數甫開市已暴瀉2,119點，直接失守22,000點及21,000點兩關。

儘管其後傳出中央討論維穩，財政部旗下中央匯金更宣布增持內地股市基金，沽壓仍極為沉重，連20,000點重要心理關口都失守，最終收報19,828點，跌3,021點或13.22%，市值單日蒸發逾5萬億元。以百分比計，港股昨日跌幅跑輸全球主要股市，且是1997年10月28日後未見、恒指面世後第五大，恐慌程度直逼1973年的股災。藍籌股全線下挫；至於洲際航天科技及佳兆業集團分別瀉20%及17.61%。

北水掃貨153億 沽空破紀錄 港股昨日總成交額達6,208.9億元，比上周四飆1.14倍，儘管「北水」仍有153.72億元淨買入，惟「空軍」強大得多，沽空金額錄1,137.83億元，為首度突破千億元關。

內地股市昨日同樣「深潛」，上海股市（滬綜指）瀉245點，收報3,096點，深圳股市（深成指）更狂跌1,001點，收報9,364.5點，兩者均為去年9月27日後新低，過去兩個交易日市值折合蒸發8.51萬億元。上周四、五都休市的台灣股市昨瀉9.7%，市值折合蒸發1.55萬億元。

即使兩岸三地股市只是「追跌」，其他發達地區的股市昨日續瀉，日本及南韓各跌7.83%及5.57%；英國、法國及德國股市曾跌6.33%、7.02%及10.42%；美股3大指數早段亦全線插水，道指、標指、以科技股為主的納指，曾分別再瀉4.44%、4.71%及5.15%，其後劇烈上落。

難判斷港股見底 專家籲揸現金 滙豐倫敦股價跌幅收窄，比香港收市價高，港股夜期亦見高水，但黃國英資產管理董事黃國英認為，現難判斷港股是否已見底。

他分析，特朗普不容忍其他國家對美國有貿易逆差，「全世界最有權力嘅人係癲嘅……呢個係最不利因素」，直言貿易戰意味全球化告終，新秩序形成恐以年計，損害商人或投資者的信心，令市場風險胃納大減。他建議投資者減倉，持現金為主；年輕人仍可買入「10年後有機會大翻身的股票」，但「預要捱一段時間」，投資要以年為單位。

香港-13.2%：恒指昨日最終收報19,828點。（李志湧攝） 摩根士丹利點評對等關稅對各地影響 美國上周四凌晨宣布對多個貿易夥伴加徵對等關稅。 恒指最嚴重單日跌幅 內地股市昨日同樣下跌，上海股市瀉245點。（中新社圖片）