龍七公：推行寵物友善 促進人寵共融

政府統計處2018年的調查顯示，全港約有24.19萬個住戶飼養貓或狗，佔所有住戶的9.4%。寵物相關消費近年亦蓬勃發展，有調查估計，寵物市場每年逾62億元。社會對攜帶寵物出行使用公共設施和消費需求，亦日益增加。政府一直推行寵物友善政策，例如目前有177個「寵物共享公園」，促進人寵共融和社區融合。

不過，相較其他發達經濟體，香港的寵物友善措施仍較為落後，尤其是攜帶寵物乘搭公共交通工具和進入餐廳、店舖方面，限制了寵物產業的發展潛力。當局有需要在保障公眾衞生及健康、減少對其他人士影響和顧及寵物安全的前提下，對相關法例進一步拆牆鬆綁，推行更多寵物友善措施。

公共交通方面，渡輪為目前最寬鬆的交通工具，有19條航線容許乘客攜同寵物登船，佔所有航線超過八成。至於最多乘客的港鐵和巴士卻仍在初步試驗階段，九巴去年10月率先推出「寵物巴士團」，至今已接載近萬次主人與愛寵出遊。而港鐵則將由5月起於輕鐵試行為期兩個月的「貓狗同行」計劃。目前「人寵出行」主要靠私家車或部分的士，局限甚多。「人寵共乘」標誌社會文明的進步，我樂見九巴和港鐵邁出重要一步，希望可以總結實行過程中的經驗，為其他公共交通工具提供參考借鏡。在便利寵物家庭出行和顧及其他乘客的感受中取得平衡，設立特定條件，如限定尺寸及時間、規定寵物入籠等，以保障其他乘客的安全及避免造成滋擾。日後可循序漸進在更多線路推出「寵物車廂」、「寵物巴士」，連接更多寵物友善地點，便利人寵出行。

平衡衞生及市場需要 至於攜帶寵物進入食肆方面，目前《食物業規例》明確規定不得將狗隻（導盲犬除外）帶進任何食物業處所內，對貓及其他寵物卻沒有明確限制。近年來，有些「寵物友善餐廳」游走在法律灰色地帶，讓攜同狗隻的顧客在商場或戶外範圍內用膳，食環署不時接獲有關投訴。有關法例已實施近30年，隨着社會文化改變，需要重新審視。

我明白當局對狂犬病傳染的關注，但本港已經超過30多年沒有狂犬病，檢疫安排亦相對完善，引起疾病傳播的機率很低。當然亦要考慮到其他人士對寵物的接受程度，對狗隻在食肆內活動範圍進行分區管理是必要的。建議可參考新加坡的做法，為寵物友善餐廳訂立發牌制度進行分級管理，並讓設有戶外用餐區的商家允許顧客攜帶寵物進入。相信當局只要在法例上拆牆鬆綁並提供指引，對食物衞生加強監管，餐廳自會適應市場需要，平衡不同顧客的關注，從而作出合適恰當的商業決定。

促進人寵共融，除了政府要有所作為，還在於寵物主人要負起作為飼主的責任，亦有賴其他市民對寵物友善措施的包容，多管齊下才能將香港打造成為「寵物友善城市」。