撥亂反正：中港澳台 不同受災

美國總統特朗普公布所謂的「對等關稅」政策，全球各地，包括位處太平洋的幾個澳洲屬地無人小島，也無厘頭地遭美國加徵關稅，實屬笑話。

正如澳洲總理阿爾巴內塞指出，在狂人管治下，地球上再沒有任何地方是安全。但廣大中國同胞最關心的，還是對等關稅對中國內地，包括港澳及台灣地區的影響。

中國作為美國的最重要貿易夥伴，影響固然最大，但從另一角度看，中國政府對美國的關稅政策已早有防備，近年積極將出口多元化和傾力擴大內需，以圖抵銷與美國貿易脫鈎斷鏈的衝擊。再者，美國同時對印度、越南、印尼等中國的區內競爭對手加徵關稅，某程度緩減了部分外國以至內地企業，在過去一段時間透過將生產線遷離中國，以逃避美國關稅的壓力。

對於屬自由港的香港和澳門，美國以為免有中國貨品借道逃避關稅為由，向兩個特區加徵與內地同等的稅率。港澳早已沒有本地工業生產，表面上直接影響不大，但對於轉口貿易和航運仍有一定影響。更大的打擊，在於若內地經濟因對等關稅而增長放緩，對香港的金融服務業及澳門的博彩和旅遊業會造成沉重打擊。

不過，要數最悲情的應當是台灣。有別於對港澳的做法，特朗普對台灣貨品徵收低於中國的稅率，有違「一中政策」，理應會令台獨分子很興奮雀躍。問題是兩者之間只相差兩個百分點，則很難令一直「倚美謀獨」的賴清德政府感滿意。尤其是台灣之寶台積電，早前剛宣布加大在美國投資設廠，就立即被特氏過橋抽板，表明會照樣向台灣的晶片徵稅。解放軍日前再次圍台軍演，特朗普也一直漠不關心，真是賠了夫人又折兵。