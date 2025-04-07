自成一家：武力奪取格陵蘭得把口

美國總統特朗普二次執政後，不斷威脅要奪取丹麥的自治領地格陵蘭，甚至不排除動武。依我來看，美國動用武力的概率可說是幾乎為零，原因在於此舉的成本遠遠大於收益，除了會激化北約內部矛盾，動搖盟友對美國長期以來的信任基石，也違反《聯合國憲章》中禁止武力侵佔他國領土的原則，將觸發各國譴責甚至制裁。特朗普不是笨蛋，不會不明白這個道理。

所以從正常的邏輯分析，特朗普公開聲言武力奪取格陵蘭，只是「極限施壓」的策略。這個策略以強硬姿態、出口術脅迫為主要手段，旨在通過製造壓力迫使丹麥政府讓步，允許美國擴大在格陵蘭的影響力，包括增加當地美軍基地駐軍人手和裝備，以及與格陵蘭自治政府合作建立稀土加工設施，減少對中國供應鏈的依賴。

從上一屆特朗普執政期間的言行來看，他特別喜歡用這種虛張聲勢的方法，在國際上爭取更多談判籌碼。這個策略在某些情況下，的確幫助華府實現了戰略目標，例如重新談判《北美自由貿易協定》、迫使北韓對話。近來特朗普政府成功的另一個例子，是特氏多次暗示可能接管巴拿馬運河，果然迫使巴拿馬政府妥協，承諾減少中國在當地的影響力。但若對方看穿美國的底線，將其威脅視為紙老虎，則未必能夠發揮作用。這次很多人就把特朗普武力奪取格陵蘭的言論視為得把口。

事實上，特朗普的極限施壓偏好一次性協議，旨在追求即時利益，忽視長期戰略，在短期內可能會取得一些成果，但也衍生不少後遺症，長遠甚至會反噬美國的國家利益，例如特朗普近來將歐洲傳統盟國視為敲詐對象，不斷威脅它們增加軍費，只會令盟友愈走愈遠，不再信任美國的承諾。