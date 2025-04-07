冰鑑春秋：敵人就在本能寺？

1582年，明智光秀奉織田信長之命，率領軍隊支援和毛利一族交戰的羽柴秀吉（後來的豐臣秀吉），卻忽然倒轉槍頭，告訴手下：「敵人就在本能寺！」於是率軍進攻駐紮本能寺的織田信長，改變了日本的命運。儘管根據考證，最早記載光秀說這句話的文獻，是將近60年後的林羅山《織田信長譜》，很多學者質疑這可能是後人杜撰，但從江戶時代後，這句話就成了日本的慣用語，比喻叛徒可能就潛藏在自家內部。

民進黨這幾年大力推動認知作戰，動輒指控政治對手是中共同路人，並且動用司法檢調體系，四處查緝所謂「共諜」，但最後起訴判刑比例卻不到三成，被質疑根本就是企圖用司法引發寒蟬效應，讓所有對民進黨不滿的聲音自動消失。

沒想到，近日卻傳出曾被前立法院長游錫堃聘僱，並在多位綠營立委辦公室任職的盛礎纓，涉嫌被大陸吸收，將多份重要資料提供給大陸，獲取數百萬元新台幣報酬。自己內部出了臥底，民進黨卻一反過去對在野口誅筆伐態度，選擇低調處理。結果涉案的不止這一人，居然還有民進黨「民主學院」前副主任、議員特助，以及一路跟着賴清德升任總統府諮議的吳尚雨！簡而言之，民進黨從地方議會到立院，甚至整個執政核心，幾乎全被滲透！

這位盛礎纓不僅積極推動大罷免，也是「抗中保台」急先鋒，與曹興誠等人也有所往還。這些表面上打壓統一力道最強的人，居然都可能是大陸派來的無間道！不免令人想像，民進黨明知大罷免只會讓台灣更加陷入對立混亂，卻執意為之，究竟是被權力欲望遮蔽了雙眼？還是根本奉命行事呢？明智光秀叛變反倒為豐臣秀吉作嫁，賴清德是為了誰？這可就耐人尋味了。