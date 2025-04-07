橫眉冷看：只能一直爛下去

部分美國人已經忍無可忍，紛紛向總統特朗普抗議，日前全美各地大概有1,200場示威，合共人數約50萬。看到這樣的場面與陣勢，我只能慨嘆，美國當真要沒落了。

讀者諸君或許誤會，以為有50萬人走上街頭，社會如此紛亂，因此筆者覺得美國正走向沒落。實際上則不然，我真正的意思是，美國人選出這樣一個總統，施政亂搞一通，既為害國家，也為害世界。在這樣的情況下，還只有50萬人願意走出來抗議，絕大部分人火燒眼眉，還不懂得哼聲，以此觀之，美國恐怕再沒有前途可言。

香港700多萬人口，當年泛民主派搞大示威，不是也號稱有50萬、100萬，甚至是200萬人嗎？美國3億多人口，相對之下，集會遊行的人丁卻如此單薄，呵呵！那未免太丟人了。

特朗普猶如魔星降世，他的施政固然會讓通脹重燃，國家陷於經濟危機，但那還是小事。更大的問題，是他一手摧毀了國家苦心經營多年的民主體制，以及與盟邦的友好關係。

阿美利堅200多年的基業正在崩壞，際此之時，絕大部分的美國人還在睡大覺，以為歲月靜好。全國以億計的人口，竟然只有50萬人是「男兒」，這才是阿美利堅當前最大的悲歌！

特朗普主政之下，官商勾結、朝廷大員公然牟取私利，似乎已不再是罪行。侵侵突然向全世界橫徵關稅，此舉震動全球金融市場，美國道瓊斯指數兩天之內，大跌逾3,900點。總統和他的商界朋友們，事前會否得到消息，又有否趁機沽空圖取暴利？凡此種種，在今日的美國，可能已經沒有人會追查，也沒有人敢追查。嗚呼！好端端的阿美利堅，看來就只能一直爛下去。