龍吟虎嘯：中國坐穩 美國會亂

美國總統特朗普在全球關稅大戰中，對華作出34%的對等關稅，中國立刻作出對美也加徵34%的「對等」反擊；此外，又限制主要稀土和多種稀有金屬出口美國，以及制裁十幾家美國企業的「加倍回敬」措施。

這令特朗普有些意外。按照特朗普認為很容易在貿易戰打敗中國的想法，他出手之後，是滿懷期待地等着中國會和他「談判」的，會討價還價的，沒想到中國二話不說，出手比他還狠。按照特朗普的狗慫脾氣，他是愈在慌神吃驚之下愈要嘴硬的。果然，他在社交網發文：「中國的做法錯誤，他們慌了，這是他們最承擔不起的。」

毛偉人說過，「凡是敵人反對的，我們就要擁護。凡是敵人擁護的，我們就要反對」。特朗普說中國做錯的，正說明中國做得對，說明打到了美國的痛處，反擊有力！這些迅速加倍反擊措施，說明中國早就準備好了，從容淡定出手。試問到底誰慌了呢？於中美誰「承受不起」，這要打過才知，多些時間才知，特朗普稍安勿躁可也。

然而，比特朗普「躁脾氣」的是美國民眾，已用行動對特朗普的關稅戰表達強烈不安和不滿。中國宣布反制措施後，他們擔心惡性通脹將來臨，立刻瘋狂搶購中國商品囤積，美國超市物價暴漲30%。有當地電視台名人呼籲民眾，從牙膏到肥皂，任何你能找到地方存放的東西，都要在商家補貨前買下存放；有人跑了整晚，才買到一台中國品牌的電視機。

事實上，美國百姓的惶恐不安才剛剛開始，等到存貨被搶光，新貨未補或價格持續瘋漲，美國人民的憤怒就會不可遏制的燃燒，就會發生抗議、示威、遊行，引發社會動盪，經濟就會滯脹、衰退、百業蕭條，屆時特朗普慌不慌？能否承受？

現在美國已亂象頻起，會愈來愈亂。中國則朝野一心，按照周密詳實的部署應對挑戰，任憑風浪起，穩坐釣魚台。