坦言集：棄歐美重亞

中國率先反擊美國，加進口關稅34%，以及限制稀土出口等，顯然是不惜一戰。特朗普相信會增加對華關稅以作還擊，若不如此，他怎樣應對其他國家的反抗？美國對華關稅現達54%，再加便會在70%或以上，逼華對美脫鈎。中國亦不會坐視，或許會對美國某些類別產品實施等同禁止進口的高關稅。雙方都礙於內外政治，不會讓步，後果會怎樣？是由貿易戰演變成金融戰、冷戰，以至代理人的熱戰嗎？

身為商人，特朗普知道與中國開戰難勝，但不與中國戰，則他在國內外的政治支持便會大跌，這將是對特朗普政權的最大考驗。中國的堅持對等反擊，不僅維護國家利益，更且是把特朗普政權、美國的霸權主義推到生死邊緣。以中國的一動而牽動美國與世界的變局，反映中國的全球戰略重要性。此役即使中國未能拖垮特朗普政權，在國際上的影響便已大大擴張，足以帶動全球抗拒美國霸權，如中俄方面所說，帶領全球多極化發展。

中國的戰略，一是堅持對等回擊美國；二是開放市場，建立更大的貿易圈子，以抵銷美國的排斥與制裁。同時以中國的市場，吸納其他受美國打擊國家的出口，協助它們變更貿易結構，減少對美國的依賴，也削弱美國的海外貿易關係，使特朗普自食其果，自困於已難再工業化的生產體系與市場之內。中國要開展對美國的反圍困和制裁，對窮國開放市場取消關稅，便是發展的方向，並可逐步擴大自由貿易範圍，形成美國關稅堡壘以外的自由貿易聯盟市場。窮國以外，中國還可與俄羅斯及其歐亞經濟共同體，實施雙邊自由貿易，同時與中國經濟關係最密切、也受美國加關稅最多的東南亞國家，深化已有的自由貿易協議。對俄羅斯是從政治軍事的合作，擴大至經濟共同體的發展；對東盟則是從經濟入手，從而可合作抗拒美國的政經攻擊。此外，南亞如印度、巴基斯坦、孟加拉人口眾多，發展尚欠，若能在美國關稅排斥之際，中國與之有關稅貿易互惠，將是中國經濟最大可開發的腹地。

中國聯同俄羅斯、東南亞與南亞便處於不敗。相比南美、歐洲，發展能力更大，中國棄歐美重亞洲，或許便是特朗普對華的最大貢獻。

關稅戰不僅涉及貿易、經濟，以至美國的外交戰略，若在國際上藉此合縱連橫，更可改變全球政治大局。