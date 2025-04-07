東方民調：求診先受折騰 依分類收費捱轟 加劇急症室醫患糾紛

【本報訊】政府全面調整公共醫療收費，當中急症室加價逾倍，引起各界回響。病人及醫療團體均擔心，將來醫患紛爭或趨激烈；有關注基層組織批評是次收費調整，將不利基層市民及中下夾心階層的長期病患者，亦質疑將基層醫療引流至私營市場的成效。

公立醫院收費調整當中有多項服務收費全面加價，其中急症室收費將由現時劃一收費180元，變成分類收費，第一類「危殆」及第二類「危急」病人免費，其他病人，包括第三類「緊急」病人，則會加價逾一倍至400元。

香港社區組織協會批評新收費高出現時水平數以倍計，加幅太高令市民難以接受，又指豁免交費難以申請，擔心阻礙基層求醫；同時建議醫療費自動豁免機制的對象，應擴闊至在職津貼基層勞工及長者津貼。

社協表示，現時所有醫療服務都加價超一倍，而私家醫療價錢不菲，加上很少夜間醫療服務提供，認為此方法未必可達政府將基層醫療引流至私營市場之目的。屆時市民可能無奈選擇急症室服務；亦擔心調整收費有可能影響基層市民遇有緊急醫療需要時的求診意欲。

醫療界亦有不少質疑聲音，除了醫學會擔心轉介病人會引起爭拗外，有前線醫生亦稱，醫護人員會擔心病人將分流結果的不滿肆意向醫護人員發洩，恐未來急症室醫患糾紛加劇，望政府及醫管局研究如何支援。

倡基層集中區增設夜診 有議員認為，要病人轉用其他服務前，應先考慮病人「有無第二個選擇」。目前當局推行的不同基層醫療項目，例如「一人一家庭醫生」等仍未算成熟，當局應考慮在私營醫療夜診較少、基層人口較多的重點地區，加設更多門診、夜診服務，避免有需要求醫的病人「買成藥食就算」，甚至拖到病情嚴重才到急症室求診。