煙花連珠炮發 黃大仙居民驚醒

【本報訊】農曆新年過去近兩個月，再有不法之徒偷放煙花「清存貨」！昨日凌晨零時許，黃大仙下邨上空驚傳陣陣巨響，有附近住客從熟睡中驚醒，慌忙探頭往窗外查看，赫見半空中竟有煙花連珠炮發，懷疑有人非法燃放煙花，於是報案處理。警員及消防員接報到場調查，經搜索後未有發現，案件列作「投訴滋擾」跟進。