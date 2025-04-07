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觀塘避風塘沉船 搜索證無人遇險
觀塘避風塘有船隻入水下沉。
【本報訊】昨日中午約12時半，有途人行經觀塘避風塘時，發現離岸約130米海面有一艘船隻逐漸下沉，於是致電報案。消防趕至避風塘，發現長約30米的船身嚴重入水傾側，海水淹至近甲板位置，立即派出蛙人落水搜索，初步確認船內無人遇險。警員正聯絡船隻負責人處理善後，事故原因有待調查。
消防輪到場救援。（吳鎮興攝）
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