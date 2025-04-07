偷嘢不離父子兵 夾手掠千元模型

男童接貨身體遮擋 倒後行避店員目光 銅鑼灣皇室堡一間玩具店，前日疑遭一對父子檔盜竊，二人在店內徘徊揀選目標，鎖定一盒價值近千元的模型車，其中男子趁職員不察取起貨物，旋即交由男童接手，而男童對於如何行事顯然「心知肚明」，一邊單手抱住模型盒，一邊以身遮擋，小心翼翼避免他人注意，最後攜同贓物揚長而去。店舖「天眼」完整攝下他們的犯案過程，店方隨即將影片分享到社交平台，批評竊賊行徑可恥；而網民亦對家長帶子女犯法表示嘩然，直斥「教壞細路」。

前日下午時分，銅鑼灣皇室堡「鴻興玩具」店在社交網站專頁上載一段閉路電視錄影片段，交代「皇室堡今日（5日）出現兩父子夾埋一齊偷嘢！」畫面顯示，一名戴太陽眼鏡的男子與一名男童同行，二人先在店內模型陳列櫃旁徘徊觀看，繼而走到一個紅色盒前駐足交談。約10多秒後，有人鎖定目標，將臉轉向右方觀察職員動向後，隨即伸手擸起該個紅色盒，將之交予男童。

雙方似乎早有默契，男童接過紅色盒後，對於如何行事「心知肚明」，只見他單手抱着盒子，並刻意用身體遮擋，再以側身倒後行的方式躲避顧客及店員的目光，最後大模廝樣與男子離去。

「咁細個就教佢犯法」 店方在內文表明對相關人士的不齒：「咁細個就教佢做犯法嘢？！可恥！全程錄低晒，兩父子孭住布袋，拎起件貨就即刻走咗，同行要小心！」而不少玩具迷看完相關影片，均稱無法接受家長教子女偷竊的惡行：「真係咩心態，教埋個細嘅一齊偷野（嘢）」、「呢啲人真係不能放過佢，仲要教衰埋下一代」、「應該廣傳出去，讓父子的親朋戚友，同事，同學老師都知道這父親咁樣教個仔」。

執法部門表示，前日下午5時許接獲報案，指該玩具店的職員查看店內閉路電視，發現一名男子與一名男童，懷疑在店內偷去一盒約值1,000元的模型車。經初步調查後，案件暫列「店舖盜竊」處理。