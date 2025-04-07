教做功課爆衝突 14歲仔誤傷弟

【本報訊】前日下午約2時，一名14歲少年在旺角通菜街42號的住所內教導其11歲胞弟做功課時，兩兄弟因故發生爭執。混亂中，哥哥手中的飯碗意外掉落地上，碎片四濺擊中弟弟，導致其前額紅腫，母親得悉後慌忙報案。救護員接報趕至，把弟弟送往廣華醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件列作「糾紛」處理。