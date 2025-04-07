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龍門陣
高處墮下 貓咪不治
貓貓懷疑墮樓死亡。
【本報訊】昨日中午約12時半，有市民路過天水圍天瑞邨瑞財樓時，忽然身後傳來「嘭」一聲異響，他轉身一看，赫見一隻花貓倒臥於大廈對開地面，奄奄一息，懷疑牠從高處墮下，於是報案處理。警員到場查看，證實貓貓已經死亡，經初步調查後，將案列作「動物發現」，並將貓屍暫時交予大廈保安員，以待貓主自行認領。
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