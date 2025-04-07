【本報訊】昨日早上近10時，馬灣珀麗路8號珀麗灣一單位男子報案，指其16歲女兒懷疑墮樓，昏迷倒臥於大廈對開草叢。救援人員接報趕至，將事主送往仁濟醫院搶救，惜最終證實不治。警員封鎖現場，並未檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。據悉，事主生前疑患情緒病。