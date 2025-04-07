要聞港聞

少女跳樓 伏屍草叢

一名16歲少女懷疑在珀麗灣一單位墮樓亡。 一名16歲少女懷疑在珀麗灣一單位墮樓亡。
一名16歲少女懷疑在珀麗灣一單位墮樓亡。
【本報訊】昨日早上近10時，馬灣珀麗路8號珀麗灣一單位男子報案，指其16歲女兒懷疑墮樓，昏迷倒臥於大廈對開草叢。救援人員接報趕至，將事主送往仁濟醫院搶救，惜最終證實不治。警員封鎖現場，並未檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。據悉，事主生前疑患情緒病。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者