要聞港聞

停車場雜物起火 殯儀館煙霧瀰漫

停車場內濃煙密布。 停車場內濃煙密布。
停車場內濃煙密布。
【本報訊】昨日下午5時許，紅磡暢行道6號寰宇殯儀館停車場內的垃圾房有雜物起火，冒出大量濃煙，自動灑水系統亦啟動滅火。消防接報到場開喉灌救，很快將火撲熄。意外中無人受傷，毋須疏散。
自動灑水系統啟動救火。自動灑水系統啟動救火。
自動灑水系統啟動救火。
消防員在場調查。（劉子文攝）消防員在場調查。（劉子文攝）
消防員在場調查。（劉子文攝）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者