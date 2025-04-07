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停車場雜物起火 殯儀館煙霧瀰漫
停車場內濃煙密布。
【本報訊】昨日下午5時許，紅磡暢行道6號寰宇殯儀館停車場內的垃圾房有雜物起火，冒出大量濃煙，自動灑水系統亦啟動滅火。消防接報到場開喉灌救，很快將火撲熄。意外中無人受傷，毋須疏散。
自動灑水系統啟動救火。
消防員在場調查。（劉子文攝）
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