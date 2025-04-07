私家車撞欄剷路 8旬婦受驚仆倒

冇拉手掣向前溜 84歲司機救「駕」誤踩油 年屆八旬的男司機，昨晨駕車駛出九龍城一個停車場，懷疑落車拍卡付款時無拉好手掣，導致車輛失控溜前。司機察覺情況後，連忙返回座駕「救車」，詎料「亂中出錯」誤踩油門，反令私家車加速狂飆，衝破車閘再剷上行人路。涉事司機及車上兩名女乘客在事後表示不適及痛楚，另有一名途經老婦受驚跌傷，4人俱乘坐救護車送醫。執法部門正就車禍原因展開調查。

昨日早上10時許，一名姓吳（84歲）男子駕駛載同兩名婦人的私家車，準備駛離賈炳達道128號九龍城廣場的停車場，當吳翁在出閘口落車拍卡付款期間，其座駕懷疑突然溜前，他見狀大驚，慌忙衝入司機位打算將車煞停，但慌亂之下懷疑誤踩油門，導致私家車猛然向前衝，先撞毀停車場出口閘杆，繼而直出路面橫越兩條行車線，撼爛路旁鐵欄及指示牌，最後車頭剷上行人路才告停下。

連同兩女乘客送院 現場所見，涉事私家車的車頭損毀，頭冚輕微摺起，泵把飛脫，車內安全氣袋彈出，至於捱撞指示牌則朝店舖方向嚴重歪斜，路邊碎片四散。意外中，一名姓丘（80歲）女途人懷疑受驚跌倒，後腦撼落地面兼傷及頸部；兩名分別姓鄭（77歲）及姓吳（65歲）私家車女乘客，各自報稱頸痛和腳痛。

警員到達現場處理交通意外，向吳翁了解車禍經過，期間為他進行酒精呼氣測試，證實為零度，惟吳翁亦表示不適，其後與另外3名傷者俱清醒被送往伊利沙伯醫院檢查和治理。

受交通意外影響，賈炳達道近侯王道一度實施單線雙程行車措施，現場交通受阻。警員安排拖車將涉事私家車拖走作進一步檢驗，待現場完成清理後，相關行車線才獲准解封。經初步調查後，案件列作「交通意外—有人受傷」跟進。