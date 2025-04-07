功夫茶：議員做事唔到位 狗咬狗似小學雞

功夫茶斥月袋10萬高薪 未反映基層聲音 立法會上月底原定辯論有關「檢視中小學小班教學模式的成效」議員議案，但提出原動議的議員批評另一議員提出的修正案「騎劫」原議案而大表不滿，突然宣布取消議案。這場鬧劇引起外界爭議，指有浪費公帑之嫌。《功夫茶》緊貼民情，指這班月袋逾10萬元薪酬、另加優厚福利及津貼的代議士，竟然像「小學雞」地狗咬狗骨，更顯示無能力、無擔當及無水平，做事又不到位，令人質疑需否有多至90席的「大班議員」。

今屆立法會由70席增加至90席，《功夫茶》指外界認為大班議員似「成村人」，竟然討論起「小班教學」事宜，還記得數年前的民調已指市民不滿意今屆所謂代議士的表現，而這班代議士竟不斷「長進」，不久前爆出「開數搭商務」及「開會打喊露」，現在更「小學雞」地狗咬狗骨，在這個「議員薪高福利好但做事不對調」的「大班議員」環境下，市民的心聲是否很想「小班議員」呢？

開數搭商務 開會打喊露 立法會議席增至90席，雖說實際只有89位議員，因其中一人已加入政府，重點是這89人有多少是不可或缺？有多少是議會瘀血呢？要知道現在並不是「多個人、多雙筷」，而是位位薪酬月袋10萬元，另加各式津貼及醫療福利，這麼一大班人，即使是金山、銀山也食窮你。

今年3月就有報道指有港區全國人大代表及全國政協委員在兩會期間獲單獨約見，就本年底香港立法會換屆選舉，對今屆議員表現有何看法，其後便爆出一堆「煮重你米」，有個別議會新丁被指沉醉於拍片做網紅「搶眼球」，有些議事水平及個人質素「一般」等等的說法。

《功夫茶》認為現屆立法會的問題根本不是甚麼「新丁、舊丁」，而是在一個都已落實了全面管治權由治及興的新時代之下，還養着一大幫議員有沒有實際需要呢？尤其是有些市民「根本認不出他是議員」的代議士，還要是舊丁，竟強調是自己所屬界別的選民便會認出他，普通市民就認不出他。

議員存在感低 面目模糊 外界有聲音批評今屆立法會一班議員無能力、無擔當及無水平。《功夫茶》認為主要是外界質疑身為議員有否克盡己責、有否竭力把市民聲音帶入議會，例如近日調整公營醫療收費，基層、長者一殼眼淚，一班議員為甚麼那麼安靜呢？

香港連年財政赤字，但立法會議員繼續個個月袋10萬元，依然過着薪高福利好、做事又不到位的「尊貴」議員生活。財金官員開源沒法子，但官員、公務員及議員只凍薪、不減薪，節流只懂向市民着手，質疑作為議員，這樣的行為未免有「薪水小偷」的嫌疑，有負市民期望。

本年底立法會進行換屆選舉，政府預留15億元開支，在龐大財赤又要找大筆數，但質疑這班代議士的議事能力真的值得月袋10萬元嗎？這些不合時宜的安排，市民應及早主動開聲，要求撥亂反正。