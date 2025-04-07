體育園明起4日演唱會 實施特別交通安排

【本報訊】英國樂隊Coldplay將於本月在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會，運輸署昨日表示，本月8、9、11及12日晚上將於啟德體育園實施特別交通及運輸安排，以便利觀眾往返，以及提醒過境旅客預早計劃行程。此外，雖然體育園一向列明「請勿攜帶任何容器進場」，惟在Coldplay的4場演唱會期間，主辦單位公布，觀眾屆時可攜帶容量不超過600毫升的塑膠或矽膠可重用便攜式水瓶/杯進場，一倒過去「禁樽令」，但其他材質或容量大於規定的容器則繼續被拒於門外。

可攜600毫升或以下膠樽入場 運輸署表示，已預先與相關政策局或部門、體育園有限公司、活動主辦單位和公共運輸服務營辦商作出部署和交通配套，讓觀眾便捷入場，有序離場，並呼籲觀眾乘搭公共交通工具，活動期間，體育園將不設泊車位。演唱會當日港鐵將於散場時段加密屯馬綫和東鐵綫的班次，並安排空載列車應對額外需求。

過境旅客方面，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分由宋皇臺站及11時01分由啟德站開出。未能趕及乘搭的旅客，可乘搭東鐵綫往上水站，轉乘九巴276B或N73號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘皇巴返回深圳。而在散場時段，將新增兩條特別巴士路線分別往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，以及港珠澳大橋香港口岸，便利乘客分別轉乘皇巴返回深圳，以及金巴返回澳門或珠海。

此外，宋皇臺道上落客區屆時會於下午2時至11時30分開放予的士上落客，運輸署會調動的士業界到場接載乘客。在進場時段，體育園公司會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。